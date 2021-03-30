ODTÜ’lüler griye boyanan merdivenleri yeniden gökkuşağına boyadı

30 Mart 2021 Salı, 17:50

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından Gezi direnişi zamanında gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri, dün sabah saatlerinde ODTÜ yönetimi tarafından griye boyanmıştı. Öğrenciler, ODTÜ Savunulmalıdır adlı Twitter hesabından #GökkuşağımaDokunma etiketiyle duruma tepki göstermiş, merdivenleri yeniden gökkuşağına boyamak üzere 30 Mart Salı günü saat 13.00’te, Devrim'in yurtlar bölgesi girişine toplanma çağrısı yapmıştı.

“BİZİ BİR KUTU BOYAYLA YOK EDEMEZSİNİZ”

Çağrı üzerine ODTÜ’lüler, griye boyanan merdivenleri yeniden renklendirmek için bugün bir araya geldi. Öğrenciler, doğu yurtlarına giden yolda bulunan ve ilk olarak Gezi direnişi zamanında renklendirilen merdivenleri, “Yaşamın renklerine ve farklılığa düşman olanlar bilsin ki; ne rektörler gördü bu kampüs de yılmadı. Bizi bir kutu boyayla yok edemezsiniz” diyerek yeniden gökkuşağı renklerine boyadı.