ODTÜ’lüler griye boyanan merdivenleri yeniden gökkuşağına boyadı
Gezi direnişi zamanında ODTÜ’lü öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri, okul yönetimi tarafından griye boyanmıştı. Merdivenler, bugün öğrenciler tarafından yeniden renklendirildi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından Gezi direnişi zamanında gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri, dün sabah saatlerinde ODTÜ yönetimi tarafından griye boyanmıştı. Öğrenciler, ODTÜ Savunulmalıdır adlı Twitter hesabından #GökkuşağımaDokunma etiketiyle duruma tepki göstermiş, merdivenleri yeniden gökkuşağına boyamak üzere 30 Mart Salı günü saat 13.00’te, Devrim'in yurtlar bölgesi girişine toplanma çağrısı yapmıştı.
“BİZİ BİR KUTU BOYAYLA YOK EDEMEZSİNİZ”
Çağrı üzerine ODTÜ’lüler, griye boyanan merdivenleri yeniden renklendirmek için bugün bir araya geldi. Öğrenciler, doğu yurtlarına giden yolda bulunan ve ilk olarak Gezi direnişi zamanında renklendirilen merdivenleri, “Yaşamın renklerine ve farklılığa düşman olanlar bilsin ki; ne rektörler gördü bu kampüs de yılmadı. Bizi bir kutu boyayla yok edemezsiniz” diyerek yeniden gökkuşağı renklerine boyadı.
Dün atanmış ODTÜ yönetimince griye boyanan merdivenler yeniden gök kuşağına boyandı. Yaşamın renklerine ve farklılığa düşman olanlar bilsin ki; ne rektörler gördü bu kampüs de yılmadı. Bizi bir kutu boyayla yok edemezsiniz. #GökkuşağımaDokunma pic.twitter.com/CzAOvFmAke— ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) March 30, 2021
Video Haberler
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
- İzmir'de halk otobüsünde bıçaklı 'HES kodu' dehşeti
- Raylara giren davetsiz misafir kamerada
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- AYM'den flaş HDP kararı
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- Usta isme 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası
- Yurttaş, ‘Kararlar Meclis’te alınsın’ dedi