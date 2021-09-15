ODTÜ'ye atanan Feride Pınar Acar’a akademisyen ve öğrencilerden büyük tepki

15 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığı’na, fakültede gerçekleştirilen eğilim yoklamasında oyların büyük çoğunluğunu alan Prof. Dr. Erkan Erdil yerine, tarihi geçtikten sonra başvuru yapan Prof. Dr. Feride Pınar Acar atandı. Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen, atamaya, “Üniversitelerin özerk, demokratik ve bilimsel yapılar olmasını hazmedemeyen bir zihniyet, akademiyle ve gençlerimizle hesaplaşmaya çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde (BÜ) yapılan antidemokratik atamalara dair protestolar sürerken bu kez ülkenin diğer bir köklü üniversitesinin hedef alınmasının başka türlü açıklanabilir bir yanı yok” tepkisini gösterdi.

ODTÜ İİBF Dekanlığı’na, fakültenin öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen eğilim yoklamasına katılmayan Acar’ın atanması tepki çekti. Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Dağdelen, fakültedeki öğretim üyelerinin yüzde 90’ının katılımıyla mayısta gerçekleştirilen eğilim yoklamasında Prof. Dr. Erdil’in oyların yüzde 88’ini aldığını; öğretim üyelerinin de yayımladıkları açık mektupla 1994’ten itibaren dekanların eğilim yoklamasıyla belirlendiğini ve bu iradeye destek olunması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

‘AKADEMİYLE HESAPLAŞMA’

Dağdelen, mektupta, Erdil’in atanmasının rektörlük tarafından da desteklenmesinin talep edildiğine dikkat çekerek “Ancak YÖK, üniversitenin iradesine saygı göstermek yerine başvuru tarihi geçtikten sonra dekan adaylığı için başvuru dosyası verdiği anlaşılan İşletme Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Feride Pınar Acar’ı dekan olarak atamıştır. Üniversitelerin özerk, demokratik ve bilimsel yapılar olmasını hazmedemeyen; yerleşmiş, ilerici kültürleri olduğu ve aydın yetiştirme fabrikası gibi çalıştığı için ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversiteleri özellikle hedef alan ve ülkenin okumuşlarından ve okuyanlarından korkan bir zihniyet, akademiyle ve gençlerimizle hesaplaşmaya çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan antidemokratik atamalara dair protestolar sürerken bu kez ülkenin diğer bir köklü üniversitesinin hedef alınmasının başka türlü açıklanabilir bir yanı yok. Bu antidemokratik müdahalelere karşı umudumuz, Atatürk’ün dediği gibi gençlikte, iradesini göstermekten sakınmayan eğitimcilerde ve dayanışmada” ifadelerini kullandı.