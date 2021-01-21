Oğlunu trafik terörüne kurban veren Müjdat Koç: "Kaza değil cinayet"

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

DSP 20. Dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un, 36 yaşındaki oğlu Melih Koç, geçen günlerde Fatsa’da meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölümünün ardından gözyaşları içerisinde duygularını anlatan baba Müjdat Koç, “Oğlumun aracına çarpan kişi 227 promil alkollü olan bir avukat. Frene basmadan 2 tonluk aracıyla oğluma çarptı. O avukat nasıl ki frene basmadan oğlumun ölümüne neden oldu, biz de frene basmadan adalet mücadelesi vereceğiz” dedi.

Oğlunun vefat etmeden 3 gün önce Ankara’dan Ordu’ya döndüğünü belirten Müjdat Koç, “Oğlumun arkadaşının eşi doğum yapmıştı. Tebrik etmek için hastaneye gitti. Giderken de ‘Sokağa çıkma yasağı başlamadan evde olurum’ dedi. Ancak bir daha dönemedi” diye konuştu.

Kazanın evlerine çok yakın bir noktada gerçekleştiğini aktaran baba Koç, “Oğlum kırmızı ışıkta beklerken 227 promil alkollü bir sürücü oğluma çarptı. Çarpan araç cip... Düşünsenize 2 tonluk bir araç ile oğluma vurdular. Oğluma çarpan sürücünün sürekli alkol alan birisi olduğunu ve olay günü de bir arkadaşıyla alkol aldığını öğrendik” dedi.

Kazanın basında yanlış bilgilerle yer aldığını aktaran Koç, “Oğlumun öldürülmesine ilişkin yerel ve ulusal haberlerde yer alan bilgiler eksik ve hatalıdır. Basında yaşanan kazanın zincirleme trafik kazası olduğu yazıyor. Ama kaza zincirleme değildir. Dahası alkollü bir şahıs ayağını gazdan çekmeden oğlumun ölümüne sebep olmuştur” dedi.

Oğlunun çok iyi bir insan olduğuna ve yaşadıkları acının büyüklüğüne değinen Koç, özetle şunları söyledi: “Tüm aile gece gündüz ağlıyoruz. Oğlum evli değildi. Kendisine sürekli ‘evlen evlen’ diye ısrar ederdim. Şimdi iyi ki evlenmemiş diyoruz. Oğlumuzu geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Ancak toplum bu tarz kazalara ‘cinayet’ derken yasalar neden cinayet demiyor? Adalet mücadelesi vereceğiz. Bu olay bizim için kişisel olmaktan çıktı. Kanunların neden alkollü araç kullanma konusunda caydırcı olmadığı üzerine çalışacağız.”