Öğrencilerden AKP'li Melih Bulu protestosu: Rektörlüğü mühürlediler

AKP'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektörlük binasının kapısını mühürledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 13:36
Öğrencilerden AKP'li Melih Bulu protestosu: Rektörlüğü mühürlediler
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'li Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Melih Bulu'nun atanması kararı, bugün üniversite öğrencileri tarafından 'mühürleme' eylemiyle protesto edildi.

Öğrencilerin üniversitenin rektörlük binasına (Alexander Van Millingen Binası) astığı mühürde, “Bu Bina AKP’li Melih Bulu’nun Rektör Atanması Sebebiyle Boğaziçi Öğrencileri Tarafından Mühürlenmiştir!” ifadesi yer aldı.



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