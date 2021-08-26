Öğretmenler için mazeret tayini açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'mazeret tayini'yle ilgli açıklama geldi.
Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından öğretmenler için mazeret tayini açıklaması yaptı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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