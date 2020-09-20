Öğüt'ten tiksindiren tweet
AKP'li Selman Öğüt ile Saadet Partili Ali Aktaş arasında devam eden 'FETÖ' polemiğinde gelinen seviye tepki çekti.
AKP'deki 'Pelikan' denilen ekibin önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt'le Saadet Partili Ali Aktaş arasında sosyal medya üzerinden devam eden 'FETÖ' polemiğinde düzey giderek düşüyor.
Öğüt'ün İstanbul'da ikinci bir baronun kurulması için gereken 2 bin imzanın bulunamaması üzerine Twitter'da yaptığı "Bu ayıp bize yeter" paylaşımı üzerine ikili arasındaki başlayan polemikte Öğüt'ten Aktaş'a 'FETÖ'cülük suçlaması gelmişti.
Aktaş da bunun üzerine "43 yıllık ömründe bir kez maklube yemeği yedim. Buna rağmen Selman Öğüt bana 'maklube beyinli' diye hakaret etmiş. Babasının maklubecilerin TV'sinde vefat ettiğini hatırlarsak kendisini ana rahmine düşüren meniyi oluşturan vitaminin kaynağı bile maklube olabilir, onu unutuyor" demişti.
Selman Öğüt, Aktaş'ın bu paylaşımına seviyeyi daha da düşürerek yanıt verdi. Öğüt, Aktaş'ın sözlerini alıntıladığı paylaşımında "Senin gibi klasik fetöcüler iki şey yapar: iftira ve hakaret! Babam 2010 referandum sürecinde kalp krizi geçirdi, sen ise 2016'da "gülen cemaati" diyerek fetöyü savundun. Bu arada meni uzmanı olduğunu da ilan etmişsin, çok fazla don koklamaktan olmuştur o.. azalt biraz.." dedi.
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