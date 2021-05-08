Oktarcılar itirafçı olan Öğütçü'yü hedef aldı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:55

Adnan Oktar ve 13 yakın müridinin 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira ceza aldığı davada, Müge Öğütçü de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan 52 yaşındaki Müge Öğütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Oktar’ın müritleri Öğütçü’yü hedef aldı.

OKTAR TALİMAT VERDİ

Gönderdiği mektupta Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden mezun olduğunu yazan Öğütçü, Adnan Oktar'ın Dragos'taki örgüt merkezinde 3 kez tecavüze uğradığını söyledi. Öğütçü, "Oktar'ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi. Niyetleri beni cinsel içerikli film yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti" dedi.

Öğütçü ifadelerinde, Oktar’dan sürekli şiddet gördüğünü ve cemaate dair çarpıcı olayları anlatmıştı.

OKTARCILAR HEDEF ALDI

Oktar’ın müritleri ise Öğütçü'nün imkanlarını kaybettikten sonra itirafçı olduğunu öne sürdü. Öğütçü’ye tepki gösteren müritler, "30 yıldır sağlığı ile ilgilenen vefakar ve çilekeş arkadaşlarına iftira atıp kurtulmaya çalışıyor" ve "Bu iyilikleri, fedakarlıkları çoğu anne baba evladına yapmaz" dedi.