Oktarcılar itirafçı olan Öğütçü'yü hedef aldı
Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın müritleri, itirafçı olan Müge Öğütçü’yü hedef aldı.
Adnan Oktar ve 13 yakın müridinin 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira ceza aldığı davada, Müge Öğütçü de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan 52 yaşındaki Müge Öğütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Oktar’ın müritleri Öğütçü’yü hedef aldı.
OKTAR TALİMAT VERDİ
Gönderdiği mektupta Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden mezun olduğunu yazan Öğütçü, Adnan Oktar'ın Dragos'taki örgüt merkezinde 3 kez tecavüze uğradığını söyledi. Öğütçü, "Oktar'ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi. Niyetleri beni cinsel içerikli film yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti" dedi.
Öğütçü ifadelerinde, Oktar’dan sürekli şiddet gördüğünü ve cemaate dair çarpıcı olayları anlatmıştı.
OKTARCILAR HEDEF ALDI
Oktar’ın müritleri ise Öğütçü'nün imkanlarını kaybettikten sonra itirafçı olduğunu öne sürdü. Öğütçü’ye tepki gösteren müritler, "30 yıldır sağlığı ile ilgilenen vefakar ve çilekeş arkadaşlarına iftira atıp kurtulmaya çalışıyor" ve "Bu iyilikleri, fedakarlıkları çoğu anne baba evladına yapmaz" dedi.
Video Haberler
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt