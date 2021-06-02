Oktarcıların hedefinde Turnike'nin yazarı var
Gazeteci Hakan Erol’un Adnan Oktar cemaatinin bilinmeyenlerini anlattığı kitabı “Turnike” Mart ayında raflardaki yerini almıştı.
Odatv Editörü Hakan Erol’un Adnan Oktar cemaatinin bilinmeyenlerini anlattığı kitabı “Turnike” Mart ayında raflardaki yerini almıştı.
Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kitap; Oktar cemaatinin cinsel sömürü sistemini, yargı ve emniyet ilişkilerini, FETÖ ile işbirliğini, İsrail’le yakın temasını, Oktar’ın ünlülerini ve siyasi ayağını ele alıyor.
Kitabın yayımlanmasının ardından Oktar’ın müritlerinden biri olan Halil Hilmi Müftüoğlu, Erol için harekete geçti.
50 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Odatv'nin aktardıklarına göre, Müftüoğlu; kitabın yazarı, gazeteci Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur ve kitabın editörü, gazeteci Mehmet Ali Güller’den 50 bin TL’lik manevi tazminat talep etti.
1985 yılından beri cemaatin içinde olan Halil Hilmi Müftüoğlu, Oktar cemaatinin “Hukuk Grubu”nda yer alıyordu. Müftüoğlu, dava kapsamında hala tutuklu bulunuyor. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan birçok "kedicik" de ifadelerinde Halil Hilmi Müftüoğlu’nun cemaat içindeki faaliyetlerini anlatmıştı.
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