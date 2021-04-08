Okul servisi ihalesinde usulsüzlükler zinciri
Başakşehir’deki okul idarecileri tarafından 2018’de taşındığı belirlenen Suriyeli öğrencilerin sayısı ve araç sayısı ile “tasimali.meb.gov.tr” sitesinde yer alan modüldeki taşıma bilgileri arasında farklılık olduğu gerekçesiyle yapılan şikâyet üzerine iki bakanlık maarif müfettişi görevlendirildi.
Müfettişlerin yaptığı incelemeler sonucunda, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ihalesi gerçekleştirilen “2 bin 869 Suriyeli öğrencinin 205 araç ile 54 iş günü taşınması” işinde fiili taşımanın “Eylül ayında 205 araç ile değil 64 araç ile gerçekleştirildiği, ancak ihale edilen araç sayısı üzerinden ücret tahakkuk ettirilerek yüklenici firmaya taşıma yapılmadığı halde 141 taşıma aracına karşılık gelen 210 bin 90 TL fazla ödemenin yapıldığı” belirtildi. Müffettişler şube müdürü H.E’ye “Takip ve kontrol görevini yerine getirmesinde kusurlu davrandığı”, Tepe İlkokulu Müdürü A.Ç’ye ve Hacı Osman Gül İlkokulu Müdürü H.B.Y’ye “Görevlerini doğru ve usulüne uygun yerine getirmedikleri” gerekçesiyle “kınama cezası” verilmesi önerisinde bulundu. A.Ç’nin ve H.B.Y hakkında kınama cezası verilirken, dönemin Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü R.Y’nin, söz konusu kişilerin savunmalarını yeterli bularak teklif edilen disiplin cezalarını uygulamadığı belirtildi. R.Y’nin, usulsüzlüklerin ortaya çıkmaması için cezaları uygulamadığı öne sürüldü.
15 GÜNLÜK ÖDEME
Diğer şikâyet dilekçesinde de eski İlçe Milli Eğitim Müdürü R.Y’nin Başakşehir’e hiç gelmeyen bir firmaya taşıma ihalesi verdiği ve 15 gün taşıma yapmadığı halde ödeme yaptığı öne sürüldü. Konuyla ilgili görevlendirilen iki müfettiş “ihalelerde usulsüzlük yapıldığı” sonucuna varmasına karşın Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığı kanaatine” varılarak konunun üzeri kapatıldı.
ANLAYIŞLI MÜDÜR!
İddiaları sormak için ulaştığımız dönemin ilçe milli eğitim müdürü R.Y. ise “Eğer 210 bin TL yendiyse, müfettişler kınama cezası ile yetinir mi?” dedi. Hakkında kınama cezası verilen A.Ç’nin ve H.B.Y’nin o dönem yoğun bir süreçten geçtiğini belirten R.Y. “Durumlarını bildiğim için verilen kınama cezasını yetkimi kullanarak uygulamadım” diye konuştu.
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