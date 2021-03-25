Gaziantep Valiliği yaptığı ihalelerin ayrıntılarını özel bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle açıklayamadı
CHP’nin Gaziantep Valiliği’ne 2020 yılı içinde yaptığı ve iptal ettiği ihale süreçleri ile inceleme başlatılan ihalelerin ayrıntılarına ilişkin soruları cevapsız kaldı.
Valilik tarafından verilen yanıtta istenilen bilgilerin özel bir çalışma gerektiği için temin edilemediği belirtildi. Ayrıca yanıtta valiliğin sitesine bakılması önerildi.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan “Neyi saklıyorsunuz” diye sordu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuran CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Valiliği’nin yaptığı ihalelere ilişkin bilgi talep etti. Kalkan, başvurusunda 2020 yılında valiliğin ve bağlı müdürlüklerinin kaç ihale yaptığı, 21B maddesine göre yapılan ihaleler, bu ihaleleri hangi firmaların ne kadar bedelle kazandığı, iptal edilen ihaleler ve iptal gerekçelerinin ne olduğu gibi sorular yöneltti.
Valilikten Kalkan’a gelen yanıtta istenilen bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca “ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden” olduğu gerekçesiyle temin edilemediği ifade edildi. Yanıtta ihalelere ilişkin bilgiler için valililiğin web sitesi, yerel gazeteler ve sosyal medya da adres gösterildi. Dönemin AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz’ın aile şirketi ODOKEM’in valilikten aldığı ihaleleri anımsatan Kalkan “Korkmaz’ın aile şirketinin aldığı ihaleleri yaptığı açıklamayla doğrulayan Gaziantep Valiliği, sorduğum sorulara cevap veremedi. Gaziantep Valiliği verdiği cevapta da web sitesi adresi yollamış, sağ olsunlar. Sormuş olduğum sorular zaten sizlerin sisteminde olması gereken bilgiler, bu bilgileri paylaşılmamasını doğru bulmuyorum. Neyi saklıyorsunuz? Bu bilgilerin şeffaf bir şekilde tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna paylaşılması gerekiyor” diye konuştu.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden 'Hedef 2023' videosu
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
- Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı
- Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor
- Antalya’da ‘otomobilin suçu ne?’ dedirten görüntü
- Erdoğan'ın meşhur ettiği 'lebaleb' ifadesi marka oldu!
- Antalya’da ortalığı karıştıran taciz iddiası
- Mansur Yavaş acı gerçeği canlı yayında açıkladı
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
En Çok Okunan Haberler
- Kritik isim AKP kongresinde
- Büyük Sarsıntı
- Tepki çeken görüntüler: AKP kongresine lebaleb yolculuk
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- MEB'den yüz yüze sınav açıklaması
- AKP MKYK listesinde Bülent Arınç detayı
- Erdoğan'ın konuşması, mitinge dönüştü!
- Cumhur İttifakı'nda çatlak yaratan anket! İşte o oranlar
- AKP MKYK listesi belli oldu