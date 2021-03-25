Gaziantep Valiliği yaptığı ihalelerin ayrıntılarını özel bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle açıklayamadı

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Valilik tarafından verilen yanıtta istenilen bilgilerin özel bir çalışma gerektiği için temin edilemediği belirtildi. Ayrıca yanıtta valiliğin sitesine bakılması önerildi.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan “Neyi saklıyorsunuz” diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuran CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Valiliği’nin yaptığı ihalelere ilişkin bilgi talep etti. Kalkan, başvurusunda 2020 yılında valiliğin ve bağlı müdürlüklerinin kaç ihale yaptığı, 21B maddesine göre yapılan ihaleler, bu ihaleleri hangi firmaların ne kadar bedelle kazandığı, iptal edilen ihaleler ve iptal gerekçelerinin ne olduğu gibi sorular yöneltti.

Valilikten Kalkan’a gelen yanıtta istenilen bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca “ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden” olduğu gerekçesiyle temin edilemediği ifade edildi. Yanıtta ihalelere ilişkin bilgiler için valililiğin web sitesi, yerel gazeteler ve sosyal medya da adres gösterildi. Dönemin AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz’ın aile şirketi ODOKEM’in valilikten aldığı ihaleleri anımsatan Kalkan “Korkmaz’ın aile şirketinin aldığı ihaleleri yaptığı açıklamayla doğrulayan Gaziantep Valiliği, sorduğum sorulara cevap veremedi. Gaziantep Valiliği verdiği cevapta da web sitesi adresi yollamış, sağ olsunlar. Sormuş olduğum sorular zaten sizlerin sisteminde olması gereken bilgiler, bu bilgileri paylaşılmamasını doğru bulmuyorum. Neyi saklıyorsunuz? Bu bilgilerin şeffaf bir şekilde tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna paylaşılması gerekiyor” diye konuştu.