Öldürülen Çiğdem Dönmez'in kardeşi: 'İfadelerinin hepsinde çelişki var'

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:30

Çiğdem Dönmez, 2020 yılında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, eşinin ailesi ile olan kavgasını ayırmak isterken, kayınbiraderinin çocuğu tarafından darp edilerek öldürüldü. Ablasını, eşinin kardeşi ve çocukları tarafından öldürüldüğünü öne süren ve suçluların hak ettikleri cezayı alması için adalet mücadelesi veren Bekir Aksu, cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e konuştu.



'İFADELERİNİN HEPSİ ÇELİŞKİLİ!'

Bize olayın başlangıcını anlatır mısınız?

'Ablamın oğlu akşam 20.00 civarında beni aradı. Biz de bu arama sonucu olay yerine, rahmetli ablamın yanına gittik. Olay bir alacak verecek davası. Haberlerde bu cinayeti hep yanlış yazdılar, ablamın ölümünde ablamın kayınpederinin etkisi yok. Kendisi zaten yıllar önce ölmüş. Burada olay ablam, ablamın eşi ile kardeşi B. Dönmez ve kardeşinin çocukları arasında geçiyor. Önceden bir arsa konusu ile ilgili tartışıyorlar ve bir bölüşüm gerçekleştiremiyorlar. Ablamın eşinin kardeşi ile iki çocuğu, ablamların evine geliyorlar. Evler karşılıklı. Ablamın eşi ile kardeşi tartışmaya başlarken ablamın eşinin kardeşinin çocukları da eve giriyorlar. Ablam da o sırada telefonu çocuğunun eline veriyor ve jandarmayı aramasını söylüyor. Ablamın eşi, faillerin elinden kaçıyor ve evde ablam ile çocuğu kalıyor. Bu üçü hem ablama hem de ablamın oğluna, yani yeğenime vurmaya başlıyorlar. Ablamı farklı aletlerle yaralıyorlar ve ablam sürünerek traktörün altına giriyor. Orada da vefat ediyor. Yeğenim de ağır yaralanıyor.'

Şu an dava hangi süreçte?

'Biz 28 Nisan 2021'de ilk duruşmaya girdik. İkinci duruşma da 5 Temmuz'da oldu ve bu arada da, Haziran'da olay yeri için keşif oldu. Bu sanıklar keşifte de, duruşmalarda da, savcılıkta da farklı ifadeleri veriyorlar! Bariz bir şekilde yalan söylüyorlar. Hakimin sorularına doğru dürüst yanıt bile veremediler hiçbir şekilde. İlk ifadelerinden son ifadelerine kadar birçok çelişki var. Bu üç sanığın biri eylemi aynı anda gerçekleştirdiklerini söylüyor. Bir tanesi farklı bir şey sölüyor. B. Dönmez'in karısı, E. Dönmez, ablam için 'Öldürün o Kürdü!' diyor olaydan önce. Bu bilgilerin hepsi bizde mevcut. Bu suçu bir kişi üstlendi, o da A. Dönmez. Ama diğer iki sanığın ikisi de, suçlu baba ve bir çocuğu da dışarıda. Dışarıda ve biz bir şey yapmayalım diye korumaları var. Olay bittikten sonra tüm köy ablamın başında toplanıyor ve jandarmanın gelmesi 1 saat sürüyor. Bu üç sanık da karşı evde bekliyor dakikalarca. Herkes 'benim başıma gelmez' diye hareket ediyor. Bu olayda tüm millet suçlu. Bu olay hepimiz için önemli. Davayı avukatların dinlemesine dahi izin vermediler. Kadınların kendilerini savunamaması için her türlü olay yapılıyor bu ülkede.'

'ADALETLİ BİR ŞEKİLDE CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ'

Bir sonraki duruşma ne zaman?

'6 Eylül'de saat 10.00'da, Balıkesir Burhaniye İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde.'

Davanın ne şekilde sonuçlanmasını bekliyorsunuz?

'Biz gerçekten de adaletli bir şekilde ceza almalarını istiyoruz. Biz adalete güvenerek sabırlı bir biçimde bekliyoruz.'