Öldürülen Güner Çağraş'ın yeğeni: 'Bu nasıl bir kalp?'

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:32

Iğdır'da 2018 yılında, boşanmak istediği erkek tarafından öldürülen Güner Çağraş davasında "haksız tahrik indirimi" uygulandı. Olay yerindeki görgü tanığının aksi ifadesine rağmen, sanığın "Güner'in kendisine hakaret ettiği" şeklindeki iddiasına ve bazı gerekçelere dayanılarak indirim uygulandı.

Güner öldürüldüğünde çantasından "Polis ben ölünce mi koruyacak" yazan dilekçe çıkmıştı. Teyzesinin öldürülmesini ve bu süreçte yaşanan haksızlıkları Güner Çağraş'ın yeğeni Sıla Maral, Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

Olay nasıl gerçekleşti ve hangi haksızlıklar yaşandı?

'Teyzem Mehmet Çağraş isimli eşiyle boşanma aşamasındaydı. Teyzem, 2018 yılının Eylül ayında Iğdır'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından, adliye çıkışı sokak ortasında yirmi bıçak darbesiyle katledildi. Olay günü katil teyzemi takip edip pusu kuruyor. Olay sokakta gerçekleşiyor ve kimse müdahale etmiyor. Herkes seyirci oluyor sinema izler gibi. Katil teyzemin boğazına doğru davranırken teyzemin çocuğu 'Dur baba, öldü' diyor. Bu nasıl bir kalp? Teyzemin katibe verdiği dilekçe bile kabul olmamış meğer! Teyzemin çantasından vermeye çalıştığı dilekçe çıktı. Teyzemin kendi çocukları da bu cinayetin içinde ve teyzemin gelini ile bu olayı azmettirdiler. Teyzemin evi vardı ve aslında teyzemi bu ev için, para için öldürdüler.'

Bu olayda kimlerin cinayete sebep olduğunu düşünüyorsunuz?

'Teyzemin gelini ve çocukları da bu işin içindeler. Teyzemin öz evlatları da bu cinayeti tasarladılar. Teyzemin dilekçesini geri çevirdiler. Katip:'Kocanı ve çocuklarını eve al' demiş. Teyzem de 'Siz benim ölmemi mi istiyorsunuz?' demiş. Bu katip katillerin arkadaşı. Teyzem bu konuşmaları da ses kaydı almış. Biz bu katipten de şikayetçi olduk. Bu kişi hala adliyede çalışıyor. Biz onu orada görmek istemiyoruz. Görüntüleri almak istediğimizde bile kameraların bozuk olduğunu iddia ettiler. Olayla ilgili teyzemin çocukları da gözaltına alındılar ama eşi ısrarla teyzemi sadece kendisinin öldürdüğünü iddia ediyor. Teyzemin çocukları da delil yetersizliğinden serbest bırakılıyor. Ellerini kollarını sallayarak teyzemin evinde oturuyorlar şu an. Azmettirenler onlar ama bıçağı sadece eşi kullandığı için o yargılanıyor sadece. Katip de, teyzemin çocukları da yargılanmalı.'

Davanın ve Güner Çağraş'ın avukatı Duygu Yılmaz da dava süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Dava şu an ne aşamada ve hangi süreçte?

'Suçlu ilk etapta müebbet hapisle yargılandı ve bu karara itiraz ettiler. Ve karar bozuldu. Son olarak da haksız tahrik indirimi uygulandı ve 24 yıl ceza verildi. Ben de temyize gittim ancak şu an sonuç beklemekteyiz. Katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz, dosyanın dönüşünü bekliyoruz ve mücadelemize devam edeceğiz.'