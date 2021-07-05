Olimpiyat Elemeleri'nde başarısız olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü
FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'a elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı, ülkeye döndü.
Kanada'nın Victoria kentinde düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Yunanistan'a yenilerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edemeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.
Milli takım kafilesini taşıyan ve Kanada'nın Toronto kentinden kalkan Türk Hava Yolları (THY)'ye ait tarifeli uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Pasaport kontrolleri ve işlemleri tamamlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi, açıklama yapmadan alandan ayrılırken, oyuncuların üzüntülü oldukları gözlendi.
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