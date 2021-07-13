Olimpiyat Komitesi Başkanı, Japon halkı yerine 'Çin halkı' dedi

13 Temmuz 2021 Salı, 15:40

Bach, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ve Komite CEO'su Toshiro Muto ile yaptığı yaptığı ortak basın açıklamasında yaptığı gaf eleştirilerin hedefi oldu.

Tokyo'da ilk kez kameraların karşısına geçen IOC Başkanı, konuşması sırasında 'Japon halkı' yerine 'Çin halkı' ifadelerini kullanarak, "Ortak hedefimiz herkes için güvenli bir Olimpiyat; sporcular, delegasyon üyeleri ve en önemlisi Çin halkı için" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Bach'ın yanlış ifadeleri tercümanlar tarafından Japoncaya çevrilmedi, ancak kısa sürede Japon medyasına yansıyan olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Öte yandan Bach, konuşmasını Japonca "Elimizden gelenin en iyisini yapalım" anlamına gelen 'Gambari mashou' ifadeleriyle sonlandırdı.

Bach, iki hafta önce Tokyo'ya gelmiş ve 14 günlük karantinasını 5 yıldızlı bir otelde geçirmişti.

Bach ve diğer üst düzey IOC yetkilileri, artan enfeksiyonlara ve doktorların etkinliğin yeni bir dalgayı tetikleyebileceği uyarılarına rağmen oyunların 23 Temmuz'da başlamasında ısrar etmeleri Japon halkı tarafından eleştirilmişti.

Tokyo'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle 4. kez olağanüstü hal ilan edilmiş ve olimpiyatların seyircisiz gerçekleşmesine karar verilmişti.

Oyunlar için 4.48 milyon bilet satılmış ve organizatörler pandemi nedeniyle geçen sene ertelenen etkinlik için milyon dolarlar ödemişti.