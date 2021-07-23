Olimpiyat töreni sırasında Tokyo’da sokaklara çıktı

23 Temmuz 2021 Cuma, 13:22

Japonya’da bugün başlayan Tokyo Olimpiyatları’na karşı olan protestocular başkentte sokaklara çıktı. Hükümete "Olimpiyatları iptal edin" çağrısında bulunan grup, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Tokyo Valisi Yuriko Koike karşıtı pankartlar taşıdı. Japonya İmparatoru Naruhito ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ı kabul ettiği görüşmede, "Tam kapsamlı salgın önleme tedbirlerini uygularken olimpiyat organize edebilmek kolay değil" dedi. Açılış törenine ise Japon İmparatoru da katıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve açılışına saatler kalan Tokyo Olimpiyatları’na karşı olan kalabalık grup, başkent Tokyo’da sokaklara çıktı. Shibuya semtindeki Harunogawa Parkı’nda toplanan grup adına yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyatları’nı Covid-19 salgını altında gerçekleştirmenin halk sağlığını riske attığı kaydedildi. "Sağlık personelini ve sağlık için kullanılabilecek bütçeyi olimpiyatlar için kullanmaktan vazgeçin" denilen açıklamanın ardından protestocular, şehir merkezine yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş nedeniyle trafik zaman zaman kesintiye uğrarken, polis yaklaşık bin kişilik grubu adeta güvenlik çemberine aldı. "Olimpiyatları iptal edin, hayatları kurtarın", "Olimpiyatlara hayır", "Oyunları durdurun" pankartları taşıyan ve aynı sloganları atan öfkeli kalabalık, oyunların yapılmasında rollerinin olduğu gerekçesiyle Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Tokyo Valisi Yuriko Koike’yi istifaya çağırdı. Protestocular, "Olimpiyatların ardından Covid-19 salgını kötüye giderse sorumlusu kim olacak" diye sordu.



İMPARATORDAN "OLİMPİYAT" İTİRAFI

Japonya İmparatoru Naruhito ise Tokyo’da bulunan İmparatorluk Sarayı’nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ı kabul etti. Covid-19 önlemlerine atıfta bulunan Naruhito IOC’nin çabalarına saygı duyduğunu söyledi. Naruhito, "Tam kapsamlı salgın önleme tedbirlerini uygularken turnuvayı organize edebilmek kolay değil" ifadelerini kullandı. Bach ise oyunlar süresince Japon halkının sağlığının korunması için maksimum çabayı gösterme sözü verdi.