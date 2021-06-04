Olivier Giroud 1 yıl daha Chelsea'de!

Chelsea, Olivier Giroud'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2021 Cuma, 18:35
Olivier Giroud 1 yıl daha Chelsea'de!
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Şampiyonlar Ligi’nde kupaya ulaşan Chelsea, deneyimli futbolcu Olivier Giroud ile gelecek sezon için sözleşme yeniledi.

34 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonaları’nda en çok gol atan oyuncu olmuştu. 

Olivier Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 17 maçta 4 kez fileleri havalandırdı


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