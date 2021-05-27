Olivier Giroud İtalya yolcusu
Chelsea'nin Fransız yıldızı Giroud, İtalya yolcusu.
Bir süredir transfer gündemine oturan Olivie Giroud, Milan yolcusu.
Calciomercato'nun haberine göre Fransız golcü, Serie A'da sezonu ikinci bitiren ve yıllar sonra Şampiyonlar Ligi bileti alan Milan ile prensip anlaşmasına vardı.
Bir süredir ilgilendiği Fransız golcüyle 2 yıllık anlaşmaya varan Milan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City - Chelsea finalinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak.
Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen Olivier Giroud için Milan herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Bu sezon forma giydiği 31 maçta 11 gol kaydeden Giroud, 2018'in Ocak ayında Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.
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