Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:47

Türkçe, Rusça, İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş hayatını kaybetti.

QHA'nın internet sitesinde Taş'ın ölümüne ilişkin, “Kırım Haber Ajansı’nın Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Aydın Taş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadeleri kullanılırken ölüm nedenine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel ise Taş'ın ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Geçen hafta kaybolan Kırım'da Ayder Cumaladdinov asılarak ölü bulundu. Yine bugün Kırım’da Osman Acıosmanov asılar ölü bulundu. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Neler oluyor!!?" diyerek cinayet şüphesine dikkat çekti.