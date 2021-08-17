Olympique Lyon'da Marcelo Guedes'in eşi Tatiane Guedes'ten 'Türkiyem' paylaşımı
Olympique Lyon'da kadro dışı kalan ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedes'in eşi, Türkiye'den yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da kadro dışı bırakılan eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes'in eşi Tatiane Guedes, ailesiyle beraber geldiği İstanbul'dan yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarların dikkatini çekti.
İstanbul'da bir villanın bahçesinde oynayan çocuklarının videosunu sosyal medyada paylaşan Guedes, videoya Mustafa Yıldızdoğan'ın "Türkiyem" adlı parçasını ekledi.
KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Olympique Lyon, bugün yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki futbolcunun soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı çalışmalarını A2 takımında sürdüreceğini duyurmuştu.
2016-17 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 7 milyon Avroya Lyon'a transfer olan Marcelo, çıktığı 121 Ligue 1 maçında altı kez fileleri havalandırmıştı.
Marcelo'nun eşinin paylaşımının ekran görüntüsü şu şekilde:
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