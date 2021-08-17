Olympique Lyon'da Marcelo Guedes'in eşi Tatiane Guedes'ten 'Türkiyem' paylaşımı

17 Ağustos 2021 Salı, 23:52

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da kadro dışı bırakılan eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes'in eşi Tatiane Guedes, ailesiyle beraber geldiği İstanbul'dan yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarların dikkatini çekti.

İstanbul'da bir villanın bahçesinde oynayan çocuklarının videosunu sosyal medyada paylaşan Guedes, videoya Mustafa Yıldızdoğan'ın "Türkiyem" adlı parçasını ekledi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Olympique Lyon, bugün yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki futbolcunun soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı çalışmalarını A2 takımında sürdüreceğini duyurmuştu.

2016-17 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 7 milyon Avroya Lyon'a transfer olan Marcelo, çıktığı 121 Ligue 1 maçında altı kez fileleri havalandırmıştı.

Marcelo'nun eşinin paylaşımının ekran görüntüsü şu şekilde: