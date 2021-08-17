Beşiktaş'tan Ebrar Karakurt'a destek paylaşımı

17 Ağustos 2021 Salı, 17:30

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle gerici çevrelerin hedefi olan milli kadın voleybolcu Ebrar Karakurt'a yaptığı paylaşımla destek verdi.

Siyah beyazlılar, paylaşımında "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! Kime ne!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve İtalya Ligi ekiplerinden Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, sosyal medyada kız arkadaşı ile paylaştığı fotoğraf sonrasında başta "Cübbeli Ahmet Hoca" lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü olmak üzere gerici çevreler tarafından hedef gösterilmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Karakurt'a "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" ifadeleriyle destek vermişti.



Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde: