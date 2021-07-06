Olympique Lyon'dan Cenk Özkaçar açıklaması

Fransız ekibi Olympique Lyon, geçtiğimiz yaz Altay'dan transfer ettiği 2000 doğumlu Cenk Özkaçar'ı Belçika Ligi ekibi Leuven'e kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 17:15
Olympique Lyon'dan Cenk Özkaçar açıklaması
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Altay'dan geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Türk oyuncusu Cenk Özkaçar'ı Belçika Ligi ekiplerinden Leuven'e kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ağustos 2020'de Altay'dan 1,5 milyon avro karşılığında transfer edilen oyuncunun 30 Haziran 2022'ye kadar satın alma opsiyonu olmaksızın Leuven'e gönderildiği kaydedildi. Lyon, açıklamasında oyuncuya başarılar diledi.

Özkaçar, takımı Lyon'un Fransa Kupası'nda geçtiğimiz sezon Monaco ile oynadığı karşılaşmada A Takım forması giymişti.

Lyon'un paylaşımı şu şekilde:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler