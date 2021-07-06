Olympique Lyon'dan Cenk Özkaçar açıklaması
Fransız ekibi Olympique Lyon, geçtiğimiz yaz Altay'dan transfer ettiği 2000 doğumlu Cenk Özkaçar'ı Belçika Ligi ekibi Leuven'e kiraladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Altay'dan geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Türk oyuncusu Cenk Özkaçar'ı Belçika Ligi ekiplerinden Leuven'e kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ağustos 2020'de Altay'dan 1,5 milyon avro karşılığında transfer edilen oyuncunun 30 Haziran 2022'ye kadar satın alma opsiyonu olmaksızın Leuven'e gönderildiği kaydedildi. Lyon, açıklamasında oyuncuya başarılar diledi.
Özkaçar, takımı Lyon'un Fransa Kupası'nda geçtiğimiz sezon Monaco ile oynadığı karşılaşmada A Takım forması giymişti.
Lyon'un paylaşımı şu şekilde:
L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, de son défenseur international U21 turc Cenk Özkaçar au club belge de Louvain jusqu’au 30 juin 2022. https://t.co/ij74Tovi7C— Olympique Lyonnais (@OL) July 6, 2021
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik