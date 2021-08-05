LaMarcus Aldridge NBA’e dönmeye hazırlanıyor

05 Ağustos 2021 Perşembe, 09:58

ESPN’de yer alan haberde, geçtiğimiz sezon emeklilik kararı alan LaMarcus Aldridge’in NBA’e dönmeyi düşündü belirtildi. Tecrübeli oyuncu önceki sezon San Antonio Spurs ile sözleşmesini feshetmiş ve Brooklyn Nets ile anlaşmaya varmıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında kalbinde ritim bozukluğunu olduğunu söyleyen Aldridge, emeklilik kararı almıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

36 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçeceği ve bazı takımlarla görüşme yapacağı belirtildi. Aldridge’in tekrar basketbola dönebilmesi için doktor onayı gerektiği kaydedildi.

2006 yılında Portland Trailblazers tarafından draft edilen LaMarcus Aldridge, 15 yıl boyunca NBA’de forma giymiş ve 19.4 sayı, 8.2 ribaunt ve 2.0 asist ortalamaları tutturmuştu.