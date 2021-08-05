LaMarcus Aldridge NBA’e dönmeye hazırlanıyor
Brooklyn Nets forması giydiği dönemde kalbinden yaşadığı rahatsızlık sebebiyle geçtiğimiz sezon emekliliğini açıklayan LaMarcus Aldridge’in yeni sezonda NBA’e dönmek istediği belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, geçtiğimiz sezon emeklilik kararı alan LaMarcus Aldridge’in NBA’e dönmeyi düşündü belirtildi. Tecrübeli oyuncu önceki sezon San Antonio Spurs ile sözleşmesini feshetmiş ve Brooklyn Nets ile anlaşmaya varmıştı.
Geçtiğimiz nisan ayında kalbinde ritim bozukluğunu olduğunu söyleyen Aldridge, emeklilik kararı almıştı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
36 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçeceği ve bazı takımlarla görüşme yapacağı belirtildi. Aldridge’in tekrar basketbola dönebilmesi için doktor onayı gerektiği kaydedildi.
2006 yılında Portland Trailblazers tarafından draft edilen LaMarcus Aldridge, 15 yıl boyunca NBA’de forma giymiş ve 19.4 sayı, 8.2 ribaunt ve 2.0 asist ortalamaları tutturmuştu.
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