Önce ellerine dezenfektan sıktı, sonra sadaka kutusunu çaldı
Kadıköy’de bir pastaneye gelen 2 kişi çalışanları oyaladı, daha sonra dezenfektan sıkma bahanesi ile tezgahın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı.
Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan bir pastanede gerçekleşti. Bir erkek ve bir kadın pastaneye gelip bir süre çalışanlarla müşteri gibi konuştu.
Etrafı iyice kolaçan eden şahıslardan daha sonra erkek olan şüpheli pastane çalışanını tezgahtan uzaklaştırdı. O sırada pastanenin içinde ürünlere bakan kadın dezenfektanı eline sıkma bahanesi ile sadaka kutusunu çantasına attı.
Pastanenin işletmecisi Enver Özenç, "2 kişi içeriye giriyor ne alabiliriz diye çalışan elemanımızı oyalıyorlar dezenfektan sıkma bahanesi ile bayan gelip dezenfektanın yanında bulunan sadaka kutusunu çantasının içine koyuyor" dedi.
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