Önce eşini ve çocuğunu öldürdü sonra intihar etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşini ve çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şahıs kendini merdiven boşluğuna kablo ile asarak yaşamına son verdi.

AA
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:52
Önce eşini ve çocuğunu öldürdü sonra intihar etti
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Alınan bilgiye göre, Dadak köyünde yaşayan Hanife Meydan (36) ile oğlu Egemen Meydan (2) evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Hanife Meydan'ın eşi Mehmet Meydan da (47) evin merdiven boşluğunda kablo ile asılı olarak bulundu.

İNTİHAR ETTİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mehmet Meydan'ın olay yerinde bulunan tabanca ile eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga götürüldü.


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