Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin balkonuna çıkarak tabancayla etrafa rastgele ateş eden Kadir G. (36), polis ekiplerinin iki saat süren ikna çabalarına rağmen, başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.
Olay, saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. 3'üncü katta oturan Kadir G., evde yalnız olduğu sırada tabancasıyla balkona çıktı. Etrafa rastgele ateş etmeye başlayan Kadir G.'yi görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen ekipler, Kadir G.'yi ikna etmeye çalıştı. Etrafa tehditler savuran Kadir G., polis ekiplerine de ateş etti. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince Özel Hareket polisleri eve operasyon düzenledi.
'GELİYORUM BEYLER' DEYİP TABANCAYI ATEŞLEDİ
Ekipler kapıyı kırmaya çalıştığı sırada Kadir G., 'Geliyorum beyler' deyip, başına dayandığı tabancayı ateşledi. Kanlar içerisinde kalan Kadir G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir G., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadir G.'nin, bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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