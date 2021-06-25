Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında Binali Yıldırım'a olay gönderme
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kanal İstanbul projesine ilişkin soruya yanıt veren İmamoğlu, AKP'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun projeye karşı çıkmasını örnek verdi.
Eski Başbakan Binali Yıldırım'a göndermede bulunan İmamoğlu, ''Davutoğlu, son seçilmiş başbakanımız. Diğeri seçimle almadığı için geri verdi herhalde. Yok etti makamı'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
- Termometreler 43’ü gösterdi, sahiller doldu taştı
- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü