Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında Binali Yıldırım'a olay gönderme

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 09:42

Kanal İstanbul projesine ilişkin soruya yanıt veren İmamoğlu, AKP'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun projeye karşı çıkmasını örnek verdi. 

Eski Başbakan Binali Yıldırım'a göndermede bulunan İmamoğlu, ''Davutoğlu, son seçilmiş başbakanımız. Diğeri seçimle almadığı için geri verdi herhalde. Yok etti makamı'' ifadelerini kullandı. 

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