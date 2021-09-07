‘Önlem aldık’ açıklamaları boş çıktı, ıslak mendil bile velilerden istendi

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

2021 - 2022 öğretim yılı başladı, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen 1.5 yıl sonra okullarına kavuştu. Okul içlerine ve bahçelere alınmayan veliler, kapı önlerinde beklemeye başlayınca, kimi okullarda anonslarla gitmeleri yönünde uyarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, “Okullarda yüz yüze eğitim için tüm önlemleri aldık” dedi ama maskelerin bile yeterli olmadığı sınıf WhatsApp gruplarında ortaya çıktı. Birçok okulda öğretmenler, velilerden sırayla tüm öğrenciler için maske, ıslak mendil, kâğıt havlu gibi malzemeleri getirmesini istedi.

ÇOCUKLAR YAN YANA

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretim yılının ilk gününü şöyle anlattı:

“Çocuklar bir sırada yan yana oturuyor. Devlet okullarında tek kişilik sıralar çok istisna. Okullara 50’lik 100’lük paketlerde maskeler gönderildi ama her çocuğa bir tane olacak şekilde. Oysa kapalı, iyi havalandırılmayan ortamda, iki derste bir değişmesi gerekir. Teneffüs ve ders saatleriyle ilgili hiçbir planlama yapılmadı. İkili eğitim yapan liselerde saat 22.00’de dersten çıkan öğrenciler var. Yeterli temizlik personeli yok. İŞKUR kanalıyla gelecek olanlar da en erken ekim ayında işe başlayacak.”

Sendika merkez yürütme kurulunca yapılan açıklamada da eğitim kurumlarının salgın koşullarına hazır olmadan açıldığı, kalıcı, kadrolu temizlik personeli sağlanmadığı, temizlik materyallerinin masrafının velilerin ve öğretmenlerin sırtına yüklendiği belirtildi. Açıklama şöyle:

“Eğitim kurumlarımız bu haliyle hem eğitim emekçileri, hem de öğrenciler için salgın zamanında en tehlikeli yerler haline gelecektir. Pandemiden önce açıkladığı raporlarla öğretmen açığı bulunduğunu itiraf eden MEB, bu koşullara rağmen yeterli öğretmen ataması yapmamıştır.

- İhtiyaç olan 44 bin dersliğin yapımına derhal başlanmalıdır.

- Okulların ihtiyaç duydukları temizlik malzemeleri eksiksiz karşılanmalıdır.

- Öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimsel sorun yaşamamaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. Rehberlik hizmetlerinin verimli bir şekilde tüm öğrencilere ulaştırılması gerekmektedir.

- Sınıflar bölünmeli, sınıf başına düşen öğrenci sayısı pandemi hesap edilerek belirlenmelidir. Oturma sıralarının arasındaki mesafe bilim insanlarının uyarıları dikkate alınarak belirlenmeli ve sıralar arasına çizgi çekilerek bu mesafenin aşılmaması sağlanmalıdır.”

KAÇ YENİ DERSLİK VAR

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, dün sendika genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, “MEB bugüne kadar seyreltilmiş sınıf uygulamasına ilişkin olarak nasıl bir hazırlık içinde olduğunu, kaç yeni derslik yaptığını açıklamamıştır. Sınıfların havalandırılması için kış aylarını da dikkate alan bir pencere sisteminin tüm sınıflarda hayata geçirilip geçirilmediğine dair bir açıklama da söz konusu değildir” dedi.

Kalabalık okullarda, öğrenci ve öğretmen tuvaletlerinde gerekli genişletmenin ve lavabo sayılarının artırılıp artırılmadığının da bilinmediğine dikkat çeken Kurul, şöyle devam etti:

- Öğretmen odalarının en azından ikiye çıkarılması yönünde bir hazırlık da yok.

- Okullarımızda yardımcı personel olarak çalışan arkadaşlarımızın görevlendirmeleri hâlâ yapılmamış.

- Taşımalı eğitim sistemine son verilerek köy okullarının açılması gerekmekte.

- Öğrenci sayısı az olan imam hatip okulları kalabalık sınıf mevcutlarının seyreltilmesi için yeniden düzenlenmeli, ihtiyaç fazlası imam hatipler akademik okullara dönüştürülmeli.