ORC'nin son anketinde çarpıcı sonuçlar!
ORC Araştırma Şirketi seçmenlerin yeni siyasi oluşumlara bakışına ilişkin araştırmasını sosyal medya hesabından yayımladı.
ORC Araştırma Şirketi son araştırmasında seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye sordu. Verilen yanıtlarda yaklaşık dört yıldır cezaevinde bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın parti kurması halinde alacağı oy oranı dikkat çekti.
İŞTE ANKETTEKİ O SONUÇLAR
Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz ?
Evet %3,5
Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz ?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 10, 2020
Evet %3,5 pic.twitter.com/SPiVrqLxPb
Selahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz ?
Evet %7,2
Salahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz ?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 10, 2020
Evet %7,2 pic.twitter.com/g9rqHqOAKI
Ayhan Bilgen yeni parti kursa oy verir misiniz?
Evet %3,6
Ayhan Bilgen yeni parti kursa oy verir misiniz?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 10, 2020
Evet %3,6 pic.twitter.com/3sHIvNSqGY
Altan Tan yeni parti kursa oy verir misiniz?
Evet %2,3
Altan Tan yeni parti kursa oy verir misiniz ?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 10, 2020
Evet %2,3 pic.twitter.com/akmULfKnJ5
Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz?
Evet %1,1
Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 10, 2020
Evet %1,1 pic.twitter.com/Q6UJsVsRfc
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