ORC'nin son anketinde çarpıcı sonuçlar!

ORC Araştırma Şirketi seçmenlerin yeni siyasi oluşumlara bakışına ilişkin araştırmasını sosyal medya hesabından yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 11:19
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ORC Araştırma Şirketi son araştırmasında seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye sordu. Verilen yanıtlarda yaklaşık dört yıldır cezaevinde bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın parti kurması halinde alacağı oy oranı dikkat çekti.

İŞTE ANKETTEKİ O SONUÇLAR

Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz ? 

Evet %3,5


Selahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz ?

Evet %7,2

Ayhan Bilgen yeni parti kursa oy verir misiniz?

Evet %3,6

Altan Tan yeni parti kursa oy verir misiniz?

Evet %2,3

Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz?

Evet %1,1



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