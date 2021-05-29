Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde adrese teslim milyonlar!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:21

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin açık ihale ile yapması gereken 25 ihaleyi sadece olağanüstü hallerde başvurulması gereken 21/B maddesiyle aynı kişiye ait şirketlere verdiğini öne sürdü.

ZARAR: 194 MİLYON LİRA

Odatv'de yer alan habere göre; Eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, döneminde belediyeye ait Belde Otel'in yıkılıp arazinin imara açıldığını belirten Adıgüzel toplam 194 milyon lira zarar edildiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Otel, yıkılmadan 50 milyon liraya satılabilirdi. Ama satılıp önceki dönem AKP’li belediye tarafından arazi imara açıldı. Buraya bir şirket yüksek binalar yaptı. Bu belediye de o binaları 1-2 kat kalacak şekilde yıktı. Şirket ve oradan daire alan vatandaşlara belediyenin ödeyeceği rakam 104 milyon lira. Buranın yeşil alan olacağını söylenmişti. Ancak projede kafe, aquaopark gibi yerler olduğu için tekrar imara açılmış. Bu projenin de bedeli 40 milyon lira. Yani yap boz yaparak belediye, toplamda 194 milyon lirayı zarar etmiştir"

İHALEDEN 3 AY ÖNCE KURULDU

Adıgüzel, Belde evleri projesinin de 21/B pazarlık usulüyle yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Projeyi ORKENT İnşaat hazırlıyor. Bu şirket, 2020 Aralık ayında kurulmuş. Kuruluşundan 3 ay sonra Mart 2020’de yine 21/B pazarlık usulüyle belediyeden 173 bin lira verip, bu Belde evlerinin yerine yapılacak olan projeyi projelendiriyor"

BELEDİYEDEN BELEDİYEYE İHALE

Şirketin adresinin de belediyede olduğunu kaydeden Adıgüzel "İhaleyi alan firma belediye binasında oturuyor. Bu kadar yüzsüzlük olur mu?” diye ekledi.

Adıgüzel, ORKENT adlı şirketin Ordu Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Danışmanı Mimar Nihat Şen’e ait olduğunu söyledi.

PARÇA PARÇA AYNI GRUBA GİTTİ

Adıgüzel, AKP’li belediyenin göreve geldiği günden itibaren 21/B maddesinden pazarlık usulüyle 25 ihale yaptığını ama hepsini aynı gruba verdiğini öne sürerek şunları söyledi:

“Parçalara bölünerek hepsi aynı gruba aynı adama verilmiş. Araştırma yaptım. Belde evlerinde ki 40 milyon liralık proje 5 milyon liraya, Altınordu’da 12 milyon liralık peyzaj çalışması ise 4 milyon liraya yapılabiliyor. Arada ki fark başkanın altındaki rant çetesi arasında pay ediliyor"

2012 SONRASI 5 YIL İBB'DEN...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yakın olduğu ileri sürülen ÖZKA, AKM ve KİSKA firmalarını sayan Adıgüzel "Bu firmalar 2012’den 2017’ye kadar İBB’den defalarca ihale almış. Her ihaleye ortak giren, aslında aynı kişinin firmaları” iddiasında da bulundu.

Öte yandan iddiaların sorulduğu Eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.