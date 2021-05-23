Sedat Peker'den kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınması hakkında açıklama
Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı. Sedat Peker sosyal medya hesabından kardeşinin gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.
Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla'da gözaltına alındığı belirtildi. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi.
Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Peker, Twitter hesabından kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı, Peker, "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle mehmet ağarı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?— Sedat Peker (@sedat_peker) May 23, 2021
Peker daha sonra yaptığı açıklamda, "7. videomda söylediğim ara durak ülke Dominik değil, Panama’dır. Dil sürçmesi olarak Dominik dedim. Dominik devletinden ve halkından özür dilerim" dedi.
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