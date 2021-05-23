Peker'in iddialarının ardından Özge Mumcu'dan anlamlı paylaşım

23 Mayıs 2021 Pazar, 14:08

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 7.videoda Uğur Mumcu suikastına ilişkin iddialarda bulunmuş, ''Görüşüne katılırsınız katılmazsınız bence şehittir. Namuslu adamdı, şerefli adamdı. Her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde terör tarlaları olur, uyuşturucu satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor olay yerine ilk gelen kim? Saldırıdan sonra olay yerine ilk giden Mehmet Ağar'dır'' ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in açıkmalarınında ardından Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'dan anlamlı bir paylaşım geldi.

Özge Mumcu, sosyal medya hesabından Uğur Mumcu'nun şu sözünü paylaştı:

Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukukgüvenliğinin ortadan kaldırılması demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir.''