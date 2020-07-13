Orman Genel Müdürlüğü’ndeki ‘zorunlu rotasyon’ emrine emekçiler tepki gösterdi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “İşletme şefliklerinin atamalarındaki temel ilke ‘sürdürülebilirlik’ ilkesidir. Üç ay önce rotasyon kapsamında yeni atandıkları yerden tekrar tayin edilen personele yapılanlar yasal olmadığı gibi gayri insanidir. Özellikle orman yangınlarının başladığı mevsim olan bu dönemde, işletme şefliklerinde yapılan görev değişiklikleri kurum faaliyetlerini zarara uğratacaktır” dedi.

OGM Personel Daire Başkanlığı’nın, 8 Temmuz tarihli “Münhal Şefliklere Atama Talepleri” konulu yazısında, genel müdürlüğün merkez kayıtlarının incelendiği ve bazı bölge müdürlüklerinde halen “münhal şefliklerin kayıtlarının bulunduğu” belirtildi.

Bir ilde birden fazla faaliyet gösteren ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliğinin il merkezlerinde olacak şekilde planlama yapılacağı kaydedilen yazının ekli listesinde belirtilen 213 orman mühendisi, işletme şefi ile ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliğinde çalışan 34 personel de “tercih yapacak personel” olarak gösterildi.

Yazının ekleri arasında da “tercih edilecek yerler” liste olarak verildi. Listelerde adı bulunan personelin tercih yapmasının zorunluluğu olduğu, tercih yapmayanların ise re’sen atanacağı belirtildi. Tercih sonrasında ilana çıkılan birimlerde boşluk kalması halinde, listede ismi bulunup tercih yapmayan ve tercihine yerleşemeyen personelin atama işlemi de re’sen gerçekleştirilecek.

‘FAALİYETLERİ SEKTEYE UĞRATIR’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, rotasyona ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü’nün hukuksuz uygulamalarına bir yenisini daha eklediğini” ifade ederek, şunları kaydetti: “Türkiye ormancılığının en temel hizmet alanı orman işletme şeflikleridir. Ormanların korunması, fidan dikimi ve bakımı, yangın, kaçakçılık ve orman zararlıları ile mücadele orman işletme şefliklerinde yapılır. Şefliklerin atamaları zaman zaman yönetmelikle değişse de temel ilke sürdürülebilirlik ilkesini gözetmektir. Son yıllarda ülkemizi yöneten siyasi irade ve izlediği ormancılık politikaları, ormanların gelişmesine yönelik değil, ranta devşirilmesine yönelik olduğu gibi, personel işlendirilmesi de yandaşlık üzerinden yürütülüyor. Bu atama talepli emir ise personelde adeta yıkım etkisi yaratmıştır. Bu arkadaşlarımızın bir bölümünün daha üç ay önce rotasyon kapsamında yeni atandıkları yerden tekrar tayin edilmeleri, yasal olmadığı gibi gayri insanidir. Bu uygulama, çalışanların moral motivasyonunu bozacağı, aile bütünlüklerini zedeleyeceği gibi, kurum faaliyetlerini de sekteye uğratacaktır.”

‘YANGINLA MÜCADELEDE YIKICI SONUÇ’

Mevsim şartlarının orman yangınlarını artırdığına dikkat çeken Durmuş, “Yangınla mücadele şefliklerde başlar. Yangını sevk ve idare edecek işletme şefinin, bu mevsimde tayin ediliyor olması, olası yangınların daha yıkıcı sonuçlar doğuracağının açık göstergesidir. Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey’e sesleniyoruz: Bırakın bu emekçiler işini yapsın. Kurumu ve ormancılığı bu daha fazla yıpratmaya hakkınız yok. Ayrıca, uygulamanın mimarının kendileri ve yandaş sendika olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bir gün emekçiler, sizden yapılanın hesabını soracak” dedi.