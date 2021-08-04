Orman yangınları meyve-sebze üretimini olumsuz etkileyecek

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Yangın bölgesi meyve-sebze üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği bölgeler. Seralara da çok yakın. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, yangının etkilediği seralar ve meyve-sebze alanları nedeniyle kışlık meyve sebze üretiminde aksaklıklar yaşanabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Antalya bölgesindeki seralarda büyük sıkıntılar var. Bu demektir ki önümüzdeki kış aylarında sebzeyi pahalıya alacağız. Şu anda meyve açısından sorun yok. Çoğu hasat edildi. Ancak kış ayları için durum tehlikeli. Zaten maliyetler sürekli artıyordu. Bir de bu yangınlar vurunca gıda enflasyonu akıl almaz bir boyuta geldi. Artık ciddi önlem alma zamanı.”

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise yangınların şu an için hallere yansıyan bir etkisi olmadığını belirtti. Ancak bir an önce kontrol altına alınmazsa meyve-sebze üretiminde de çok kötü etkilerinin olacağını ekleyen Tavşan, “Endişeyle izliyoruz” dedi.

Yangınların sera alanlarına sıçramaması için dua ettiklerini söyleyen Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ise “Üretimin olduğu yerler Ege ve Çukurova bölgesi ki buralar hem yangınla hem kuraklıkla mücadele ediyor. Seralar etkilenirse durum vahim” diye konuştu.