Antakya'da Asi Nehri kenarında yangın

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 01:29

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya'da Küçükdalyan Mahallesi’nde Asi Nehri kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevrede ki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri anında yangına müdahale ederken polis ekipleri ise güvenliğini sağladı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapılıyor.



Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan "Antakya Küçükdalyan mevkii Asi Nehri kenarında çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor" açıklamasını yaptıktan kısa bir süre sonra yangının kontrol altına alındığı bilgisini "Antakya Asi Nehri kenarında çıkan yangın itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor" ifadeleriyle açıkladı.

Antakya Küçükdalyan mevkii Asi Nehri kenarında çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. pic.twitter.com/Qlzysws8wO — Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) August 3, 2021

Büyükşehir Belediyesi yangına dair yaptığı bir diğer bilgilendirmede "Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Asi Nehri kenarında çıkan yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlediği ile ilgili bilgi kirliliği yaratılmıştır. Yangın kontrol altına alındı ve yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Komuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.