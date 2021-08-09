Orman yangınlarında son durum: Muğla'da 5 yangın sürüyor
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın bölgesinde 4 uçak, 38 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.
MİLAS'TA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için de çalışma yürütülüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara müdahale devam ederken, Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde iki gün önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışma yapıyor.
12 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 12 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor. Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda alevler henüz tamamen söndürülemedi.
Yangın, özellikle Şeytan Deresi kanyonu olarak bilinen bölgede etkisini sürdürüyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları ile çalışma yapılıyor.
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