Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ve ablamı köyde istemiyorlardı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 15:07

Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık günü, evden çıktı. En son Gökçay Mesire Alanı'nda görülen Gülsüm'den haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, dün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Gülsüm Doğan'ın cansız bedenini buldu.

Doğan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Burdur'a gelen annesi Ayşe Doğan ve kardeşleri Yunus ile Ramazan Doğan'a teslim edildi. Doğan'ın cenazesinin Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

"3 KURUŞLUK TOPRAK DAVASI İÇİN"

Kardeşlerden Yunus Doğan, "Kardeşimde zeka geriliği vardı. Sürekli evden kaçıp gidiyordu, buluyorduk. Akli dengesi yerinde değildi. Köye gitmek istiyordu. En son kaybolduğu gün de gittik karakola müracaatımızı yaptık. Kendimiz de aradık köyde, şehir merkezinde bulamadık hiçbir yerde. Ekipler, Ağlasun'da bir ormanlık alanda bulmuş. Sırf eskiden kalma bir toprak davası için, tabiri caizse 3 kuruşluk bir toprak davası için yalan yanlış konuşuldu, iftiralar atıldı. Annem de, ablam da engelli. Bunların söyledikleri birbirini tutacak şeyler değil çünkü bunlar engelli. Annem de aynı zamanda alzheimer var. 13 yıldır bize sahip çıkmayan hala, öyle bir masumiyetle bize sahip çıkıyor gibi geldi, ilgileniyormuş gibi 'yeğenimi arıyorum' dedi. Sözde aradı ama onun hiçbir katkısı olmadı. İl Jandarma ve AFAD ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldu" dedi.

"KÖYDE DAHİ İSTEMİYORLARDI"

Ablası ile kendilerine iftiralar atıldığını aktaran Yunus Doğan, "Ancak hepsi ortaya çıkacaktır. Engelli oldukları için annemi ve ablamı köyde dahi istemiyorlardı. Kimse sahip çıkmadı. Şimdi sahip çıkan sözde hala var ortada. Konuşuyor. Konuşsun bakalım her şey ortaya çıkar. 'Dilendiriyorlarmış' deniyor. Dilencilikte kaydı var mı bu kızın? İlla ki ortaya çıkar. Bunlar iftira. Gerekli şikayetlerimizde bulunduk avukatımız aracılığıyla" diye konuştu.



