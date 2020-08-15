Ortadoğu’da yeni bir ABD hamlesi

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Abbas’ın varılan anlaşmayı “saldırgan” ve “Kudüs’e ihanet” olarak nitelendirdiği aktarıldı. Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas da İsrail-BAE anlaşmasını kabul etmediğini açıkladı.

AFP’ye konuşan bir örgüt yetkilisi, Filistin yönetimi ile aralarındaki siyasi gerginliğe rağmen “ İsrail ile normalleşmeyi reddetme konusunda birlikte olduklarını” kaydetti. İsrail ile BAE’nin ilişkilerini normalleştirme kararına Ankara’dan da sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail’le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin’e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil.

Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Filistin halkının yanındayız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE’nin bu riyakâr davranışını tarih de bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir” denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bu stratejik aptallık sadece İsrail karşıtı direniş cephesini kuvvetlendirir” ifadesi kullanıldı. Abu Dabi yönetiminin Filistin halkına “utanç verici, yasadışı ve aynı zamanda tehlikeli bir kararla ihanet ettiği, Filistinlilerin, İsrail suç rejimiyle olan bu anlaşmayı asla affetmeyecekleri” belirtildi.

Ürdün hükümetinden, “Anlaşmanın sonucunun İsrail’in adımlarına bağlı olduğu” açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladığı, bu anlaşmanın İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm için anlamlı görüşmelere olanak sağlamasını umut ettiği belirtildi. Avrupa Komisyonu, anlaşmayı bölgesel istikrar için iyi olarak nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da bu anlaşma kapsamında İsrail’in Batı Şeria’nın bir bölümünü ilhak planını askıya alması kararının “olumlu bir adım” olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise iki ülke arasındaki normalleşmenin “bölgedeki barışa önemli bir katkı sağladığını” ifade etti.