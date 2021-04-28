İçki içenin etrafını çevreleyip, içeceği çöpe atmasını beklediler

Samsun'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, sokakta içecek tüketen bir kişinin içeceği "Ramazan ayındayız" denilerek çöpe attırılmaya çalışıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:33
İçki içenin etrafını çevreleyip, içeceği çöpe atmasını beklediler
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Türkiye 'koronavirüs tedbirleri' adı altında marketlerde ve tekel bayilerinde alkollü içeçek satışının yasaklanmasını tartışırken, iddiaya göre Samsun'da yaşanan olay gündem oldu.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokakta oturmuş halde içecek içen bir yurttaşı elindeki şişe nedeniyle taciz eden kişiler görülüyor. İftar saatinden önce içecek tüketmesi nedeniyle şahsa "Ramazan ayındayız" hatırlatması yapan gruptakiler, içeceğin çöpe atılmasını istiyor. Şahıs bu baskı üzerine bulunduğu yerden uzaklaşıyor.

Bu sırada olay yerinde bulunan bir polisin ise yaşananları seyretmesi dikkat çekiyor.


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