Örümcek Adam'ın ilk sayısı 3.6 milyon dolara satıldı
Çizgi roman dünyasının en önemli ikonlarından biri halini alan Örümcek Adam'ın görüldüğü ilk sayı rekor fiyata satıldı. Buna göre Örümcek Adam, 3.25 milyon dolara satılan Superman’in ilk sayısı Action Comics’in birinci sayısının bedelini geçti.
Peter Parker’ın alt kimliği olan Örümcek Adam’ın ilk
görüldüğü çizgi roman olan Amazing Fantasy’nin 15’inci sayısı önceki gün açık
artırmaya çıktı.
Heritage Auctions isimli müzayede evi tarafından satışa
çıkan Örümcek Adam’ın ilk sayısı tarihi bir rekor kırdı. İyi durumda olduğu
açıklanan çizgi roman tam 3.6 milyon dolara alıcı buldu.
SUPERMAN'İN İLK SAYISI 3.25 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Örümcek Adam
böylelikle Nisan ayında 3.25 milyon dolara satılan Superman’in ilk sayısı
Action Comics’in birinci sayısının bedelini de geçmiş oldu.
Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yaratılan Örümcek Adam’da
bir deney sırasında radyoaktif örümcek tarafından ısırılan Peter Parker isimli
liseli gencin yaşadıkları anlatılıyor.
3.6 milyon dolara satılan çizgi romanın kapağını ünlü çizer Jack Kirby çizerken, çizimde Örümcek Adam New York’taki gökdelenlerin arasından süzülürken görülüyor. Kapakta Örümcek Adam, "Dünya Peter Parker’la alay edebilir… fakat Örümcek Adam’ın kudretine hayran kalacak" diyor.
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