Billy the Kid’i öldüren tabanca rekor fiyata satıldı
Vahşi Batı’nın en tanınmış kanun kaçaklarından Billy the Kid’in öldürüldüğü tabanca açık artırmada 6 milyon dolara (50 milyon lira) satıldı.
Britanya’daki müzayede evi Bonhams, 1881’de şerif Pat
Garret’in Billy the Kid’i öldürürken kullandığı Colt marka kurma horozlu
tabancanın kimliğini gizli tutmak isteyen bir kişi tarafından alındığını açıkladı.
REKOR FİYAT
NTV’de yer alan habere göre, müzayede evi ‘Erken Batı
tarihinin en iknonik hazinesi’ olarak nitelendirdiği tabancanın 6,03 milyon
dolarlık satış fiyatının ateşli silahlar için bir rekor olduğunu belirtti.
Gerçek adı Henry McCarty olan Billy the Kid, Arizona ve New
Mexico’da sekiz kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Aylar süren takip
sonrası şerif Garret 14 Temmuz 1881’de New Mexico’da bir çiftlikte bulduğu 21
yaşındaki Billy the Kid’i öldürdü.
Yıllar içinde 50’ye yakın filme konu olan Billy the Kid’in
hikayesi popüler kültürde kendine yer edindi.
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