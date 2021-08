Billy the Kid’i öldüren tabanca rekor fiyata satıldı

29 Ağustos 2021 Pazar, 15:25

Britanya’daki müzayede evi Bonhams, 1881’de şerif Pat Garret’in Billy the Kid’i öldürürken kullandığı Colt marka kurma horozlu tabancanın kimliğini gizli tutmak isteyen bir kişi tarafından alındığını açıkladı.

REKOR FİYAT

NTV’de yer alan habere göre, müzayede evi ‘Erken Batı tarihinin en iknonik hazinesi’ olarak nitelendirdiği tabancanın 6,03 milyon dolarlık satış fiyatının ateşli silahlar için bir rekor olduğunu belirtti.

Gerçek adı Henry McCarty olan Billy the Kid, Arizona ve New Mexico’da sekiz kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Aylar süren takip sonrası şerif Garret 14 Temmuz 1881’de New Mexico’da bir çiftlikte bulduğu 21 yaşındaki Billy the Kid’i öldürdü.

Yıllar içinde 50’ye yakın filme konu olan Billy the Kid’in hikayesi popüler kültürde kendine yer edindi.