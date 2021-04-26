Oscar Ödül Töreni başladı, ödüller sahiplerini buluyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 03:24

Ödül töreni, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapılıyor.

Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.

10 farklı kategoride aday olan Mank filminin, başlıca kategorilerde ödül alma ihtimali düşük görülürken; Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmlerinin öne çıkması muhtemel.