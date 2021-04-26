Oscar Ödül Töreni başladı, ödüller sahiplerini buluyor
2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), TSİ 03:00'te başladı.
Ödül töreni, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapılıyor.
Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.
10 farklı kategoride aday olan Mank filminin, başlıca kategorilerde ödül alma ihtimali düşük görülürken; Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmlerinin öne çıkması muhtemel.
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