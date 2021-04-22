Oscar'ın Türkiye yayıncısı ilk kez TRT oldu
Sinema sektörünün en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Oscar Ödül Töreni, bu yıl 93’üncü kez düzenlenecek. 25 Nisan’da (Türkiye saatiyle 26 Nisan) başlayacak olan ödül töreni Türkiye'de ilk kez TRT’de yayınlanacak.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle daha önce defalarca kez ertelenen Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. Pandemi önlemleri kapsamında salona sadece ödülleri sunacak isimler, adaylar ve onlara eşlik edecek kişiler gelecek.
Tüm dünyanın gözünün çevrildiği 93. Oscar Ödül Töreni TRT tarihinde ilk kez yayınlayacak. Yapılan açıklamaya göre bu yıl düzenlenecek olan Oscar, TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.
TRT 2’de 26 Nisan gecesi 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak olan gece, 03.00’te 93. Oscar Töreni’yle devam edecek. Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın'ın yorumuyla kırmızı halıdan, Oscar Ödül Töreni'nin bitimine kadar canlı yayın devam edecek.
TRT'nin törene katılan sanatçıların kıyafet ve konuşmalarını anlık sansürleyip sansürlemeyeceği ise merak konusu.
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