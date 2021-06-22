Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depolarından duman yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, kent merkezi ve çevre ilçelerden gelen çok itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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