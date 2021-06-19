Şile'de kafeteryada yangın

19 Haziran 2021 Cumartesi, 08:17

Yangın, saat 07.15 sıralarında Şile Sofular sapağı mevkiinde bir kafeteryanın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede alevler kafeteryayı sardı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı.

Yangın sonucu kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.