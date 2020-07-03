ÖSYM'nin skandal kararının ardından Mabel Matiz'den açıklama

03 Temmuz 2020 Cuma, 23:07

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Türkçe bölümünde Mabel Matiz'in 'Maya' albümünden adaylara soru gelmiş, albümdeki 'Fırtınadayım' şarkı sözlerinin yer aldığı soruda, adaylara şarkının sözlerinde ne ifade edildiği sorulmuştu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

ÖSYM'nin kararının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Matiz, şu ifadeleri kullandı:

''Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim... Bi’ yoklama da burdan geldi. Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum. Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere…''

NE OLMUŞTU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.