Otel inşaatında iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde, tadilat yapılan beş yıldızlı otelin inşaat iskelesinin çökmesi sonucu işçi Salih Tosun (51) yaşamını yitirdi

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2020 Perşembe, 21:50
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Sabah saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı bir otelin inşaat çalışmaları sırasında iskelenin bilinmeyen nedenle çökmesi sonucu işçi Salih Tosun, iskeleden düştü.

Çalışanların durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tosun’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tosun’un cesedi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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