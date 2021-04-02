Otomotiv pazarı 10 yılın rekorunu kırdı

02 Nisan 2021 Cuma, 19:41

ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 98.3 oranında arttı. Rapora göre, Mart ayında toplam pazar 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşirken, yılın üçüncü ayında 76 bin 357 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışları da 20 bin 71 adet seviyesinde gerçekleşti. Böylece, 2021 Mart'ın kayıtlara geçen toplam pazar büyüklüğü, son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

2021 sonu tahminini de paylaşan ODD, yıl sonunda geçen yıl ile benzer bir pazar büyüklüğü öngörüyor. 2020'de Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 772 bin 788 adet seviyesinde gerçekleşmişti.

ARTAN KUR ZAM BEKLENTİSİ SATIŞLARA YANSIDI

Mart ayında son 10 yılın rekorunun kırılmasında pandemi döneminde bireysel araç sahipliğindeki artışın ve markaların düşük faizli kampanyalarının etkili olduğu tahmin ediliyor. Kurda yaşanan artışların da tüketici tarafında otomobil fiyatlarının artacağına yönelik bir beklenti oluşturdu. Bu durum da satışlara yansıdı.

EN DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ SKODA’DA

Mart ayında satışlarını yüzde 300 artıran Skoda 5 bin 200 adetlik satışa ulaştı. Skoda, 3 ay sonunda da yüzde 162 büyüyerek 9 bin 842 adetlik satış yaptı. Skoda 10 yıl önce yılda 7 bin 500 ila 10 bin adet arasında araç satışı gerçekleştiriyordu. Skoda’nın en çok satılan modeli ise üst segmentte yer alan Superb oldu.

EN ÇOK SATAN MARKA TOYOTA OLDU

Toyota, Türkiye otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirerek kendi rekorunu kırarken, Corolla modeli de mart ayı ve ilk çeyrekte segmentinde en çok satılan model oldu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, özellikle son 3 ayda çok cazip faiz kampanyalarının sonuçlarını net bir şekilde gördüklerini belirterek, “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz rekor satışın 4 bin adet daha üzerine çıkabilirdik. Çünkü en çok satan modelimiz Corolla yoğun bir talep almasına karşın maalesef ayın daha 10’u olmadan stoklarımızda bitmişti. Tüm bunlara rağmen içinde bulunduğumuz bu süreçte böyle adetleri yakalamış olmak bizim için çok önemli. Yıllardır markaya yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Özellikle markanın teknolojik vizyonu ile hibrit teknolojilerine yaptığımız yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Hem kurumsal filo müşterileri hem de perakende müşterilerinin giderek daha fazla markamızı tercih ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.