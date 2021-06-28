Otomotivde kırılma noktası 1 Temmuz

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Temmuzda pandemi kısıtlamalarının kaldırılacak olması birçok sektör için hareketli günlere işaret ediyor. Bu sektörler arasında sene başından bu yana özellikle sıfır araç satışlarında önemli bir talep karşılayan otomotiv sektörü de yer alıyor.

Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, yaptığı değerlendirmede 1 Temmuz’a dikkat çekerek gerek sıfır gerekse ikinci el araç pazarında yoğun bir sürece girileceğini ifade etti. Hüsamettin Yalçın, “Sektörü çok şanslı iki aylık dönem bekliyor. Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaptığımız kapsamlı analizler doğrultusunda, haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz’a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız analizler temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek” dedi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sene başından beri sıfır araçlara olan talep giderek artıyor. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle parası olan sıfır aracı bir yatırım aracı olarak görüyor ve öncelikle sıfır almak istiyor. Diğer yandan, sıfır araç pazarında ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle fiyatlar bir hayli baskılanıyor. Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL’ye kadar sadece üç araç kaldı. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL. 150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500- 600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

HONDA CIVIC HATCHBACK HİBRİT OLARAK GELECEK



Honda, Hatchback sınıfının öncü modeli Civic’in 11’inci nesline ait ilk görüntüleri yayımladı. Yeni neslinde standart olarak e:HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda’nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor.

1972’deki lansmanından bu yana, 170 ülkede 27 milyondan fazla satışı gerçekleşen Honda Civic modeli dünya çapındaki müşteriler tarafından beğeni ile karşılandı. Bu başarının tamamen yeni Civic modeli ile devam etmesi beklenirken hibrit motorlu Civic Hatchback e:HEV 2022 yılının sonbaharından itibaren Avrupa’da satışa sunulacak.

Honda’nın e:Technology markası altında yer alan e:HEV (hibrit elektrikli araç) logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda’nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olan e:HEV teknolojisini sunan Civic Hatchback ile birlikte marka, 2022 yılına kadar Avrupa’daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

SWİFT HİBRİTE MANUEL ŞANZIMAN

Suzuki ürün ailesinin yenilikçi üyesi Swift Hibrit, artık manuel şanzımanlı seçeneği ile de tercih ediliyor. 1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motoru ve 12V gücündeki bataryasıyla şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlayan Swift Hibrit, GL donanım seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanlı olarak kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sınıfında oldukça düşük yakıt tüketim değerlerine imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, aynı zamanda Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Radar Fren Destek Sistemi, LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, LED farlar gibi donanım ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.



DUSTER’A OTOMATİK VİTES DOPİNGİ



2010 yılında satışa sunulan Duster, SUV segmentinin dengelerini değiştirdi. Bugüne kadar 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana Avrupa’da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda bulunuyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki üç boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster’ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor.

Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor. Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri sekiz inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display’de altı hoparlör, Bluetooth bağlantısı, iki USB girişi ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor. Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

Standart olarak sunulan hız sınırlandırma, yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster’da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Asistanı, Yokuş Kalkış ve 4x4 versiyonlar için Yokuş İniş Destek Sistemi gibi özellikler, bu sistemler arasında yer alıyor. Ayrıca önde bir, yanlarda birer ve arkada da bir adet olmak üzere toplamda dört adet kameradan oluşan 360 derece kamera sürücünün işini kolaylaştırıyor.

EGEA CROSS YILIN OTOMOBİLİ

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda; birinci seçilen Egea Cross, 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 290 puan aldı. Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda OGD üyesi 76 gazetecinin oylaması ile ilk turda 27 aday otomobil arasından yedi finalist belirlendi. Yedi finalist arasından yapılan ikinci tur oylama sonucu 3 bin 290 puan elde eden Egea Cross “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanına layık görüldü. Türkiye’nin uzman otomotiv gazetecileri tarafından ödüle layık görülen Egea Cross’un birinciliğinin açıklandığı törende ödülü, Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık’tan aldı. Bu yıl ilk defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülü için konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin tasarımını beğendiği modeller için yaptığı oylamada 27 model arasından son üçe kalmayı başaran Yeni Land Rover Defender, 22 Haziran günü gerçekleşen son oylamada “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.



STATİON WAGON’A PEUGEOT DOKUNUŞU

Peugeot, yeni 308 SW’yi görücüye çıkardı. Station Wagon segmentinin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan modern bir otomobil olarak tanıtılan yeni 308 SW, gösterişli bir profile ve etkileyici arka tasarımıyla dikkat çekiyor. 308 SW’nin; benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor - şanzıman kombinasyonu bulunuyor. 308 SW’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında markanın yıl sonunda sunacağı ‘Drive Assist 2.0’ paketi de bulunuyor. Bu paketle birlikte, yeni 308 SW daha da fazla güvenlik için en güncel yeni nesil yarı otonom sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Paket, EAT8 otomatik şanzımanla gelen Start&Stop işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleme ve şeritten çıkma uyarısı işlevlerini kapsıyor. Ayrıca, çift şeritli anayollarda geçerli olmak üzere; yarı otonom şerit değiştirme, erken hız önerme ve viraj hızı uyarlaması olmak üzere üç yeni özellik daha sunuyor.

Model, iki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneğinin yanında benzinli ve dizel olarak da tercih edilebiliyor. 308 SW’de sunulan şarj edilebilir hibrit motorlardan ilkini Hybrid 225 e-EAT8 oluşturuyor. Bu seçenekte, 180 beygirlik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana 81 kW gücündeki elektrik motor entegre ediliyor. Böylece km başına 26 gr karbondioksit ve 59 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlanıyor. Hybrid 180 e-EAT8’de ise 150 beygirlik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzıman 81 kW gücündeki elektrikli motorla kombinleniyor. Bu sayede, 25 gr karbondioksit ve 60 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuluyor. 308 SW’nin 1,2 litre hacme sahip 3 silindirli benzinli motora sahip versiyonu, PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 ve PureTech 130 SS EAT8 olarak tercih edilebiliyor. 1,5 litre hacme sahip 4 silindirli dizel versiyonu ise, BlueHdi 130 S&S BVM6 ve BlueHdi 130 S&S EAT8 şeklinde sıralanıyor.