Oxford Üniversitesi'nden AstraZeneca aşısı araştırması: 'Bulaştırmayı engelliyor'

03 Şubat 2021 Çarşamba, 09:37

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Covid-19'a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının bireyleri hastalıktan korumasının yanı sıra koronavirüsün bulaştırılmasını "büyük ölçüde" engellediği sonucu ortaya çıktı. Kamuoyuyla paylaşılmayan araştırmada çıkan sonuçlara göre, aşıların bireyleri yalnızca ağır hasta olmaktan koruması durumunda toplumsal bağışıklık için nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşı ancak uygulandığı bireyleri koruyabiliyor.

YARI YARIYA DÜŞTÜ

İngiliz medyasında çıkan habere göre, Oxford Üniversitesi'nin 17 bin kişiden alınan örneklerle yaptığı araştırma, katılımcılardan her hafta numuneler alarak "ne kadar virüs taşıdıklarını" izledi. İki dozun da yapıldığı kişilerde Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yarı yarıya azaldı. Öte yandan, virüsü taşımayan bireylerin hastalığı bulaştırması da mümkün olmadığından, mevcut sonuçlar aşının bulaştırıcılığa karşı ciddi bir etkisi olduğu şeklinde yorumlanıyor.

3 AYDA ETKİSİ YÜZDE 76 DÜZEYİNDE

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuca göre, Oxford-AstraZeneca aşısı yalnızca ilk dozun yapılmasından sonraki üç ayda yüksek düzeyde koruyucu olmayı sürdürüyor. Oxford Üniversitesi'ndeki çalışma, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'dan 17 bin kişide ilk doz aşının ardından koruyuculuk düzeyinin 3 ay boyunca yüzde 76 düzeyinde kaldığını gösterdi.

İkinci dozun ardından bu oran yüzde 82'ye yükseldiği ifade edildi. İngiltere'de 9,6 milyondan fazla kişiye aşının ilk dozu yapılırken, tüm dünyada 100 milyondan fazla dozun uygulandığı tahmin ediliyor.



