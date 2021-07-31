Bella Hadid'ten Türkiye'ye destek paylaşımı: Türkiye toprağı için dua ediyorum
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlarla ilgili destek mesajları paylaşılıyor. Son olarak dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten de Türkiye için bir paylaşım geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, çoğu yerde başlayan orman yangınlarına yönelik tepkiler de kamuoyunda sürüyor.
Sosyal medyada birçok ünlü isimden ve pek çok kullanıcıdan, yaşananlara yönelik tepki ve yangın söndürme çalışmalarına ilişkin destek paylaşımları geliyor.
BELLA HADİD'TEN DESTEK
Son olarak ünlü model Bella Hadid'ten de Türkiye'ye destek paylaşımı geldi. Hadid, "Türkiye'yi çok seviyorum" notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
'TÜRKİYE TOPRAĞI İÇİN DUA EDİYORUM'
Bella Hadid, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aman Tanrım, bu inanılmaz derecede üzücü. Türkiye toprağı ve varlıkları için dua ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum."
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